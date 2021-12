Qualità dell’aria, confermato il livello Rosso a Torino e nei 33 comuni della cintura

Arpa Piemonte ha confermato in mattinata l’accensione del livello Rosso del semaforo antismog per i 33 comuni appartenenti all’agglomerato di Torino e del livello arancione per i restanti comuni delle zone individuate dal Protocollo operativo per l’attuazione delle misure urgenti antismog. Rimangono operative le stesse misure dei giorni scorsi.

Da domani sabato 25 fino a lunedi 27 dicembre, giorno in cui Arpa verificherà il perdurare dei fenomeni di inquinamento, saranno pertanto operative le limitazioni alle emissioni riassunte negli schemi seguenti, limitazioni che si applicano anche ai veicoli dotati del dispositivo MOVE IN. Ancora fermi i veicoli diesel fino alla categoria euro 5.

Alpignano, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Cambiano, Candiolo, Carignano, Caselle Torinese, Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, La Loggia, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Torino, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano LIMITAZIONI ATTIVE IN LIVELLO ROSSO (limitazioni strutturali + limitazioni emergenziali liv. rosso) Diesel Euro 0, 1 e 2 Benzina Euro 0, 1 e 2 GPL e Metano Euro 0 e 1 dalle 0 alle 24 Euro 0 e 1 dalle 0 alle 24 Diesel Euro 3, 4 e 5 dalle 8 alle 19 Diesel Euro 3 e 4 e 5 dalle 8 alle19 Obbligo di utilizzare pellets certificato A1 Divieto di abbruciamento di materiale vegetale Divieto di utilizzo di stufe e caminetti a legna (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) che non sono in grado di rispettare i valori emissivi previsti per la classe 5 stelle Divieto assoluto di combustioni all’aperto Introduzione del limite a 18°C per le temperature negli edifici Divieto di spandimento dei liquamizootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati Divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto

Avigliana, Carmagnola, Chivasso, Ciriè, Ivrea, Giaveno, Pinerolo, Poirino, Rivarolo Canavese, San Maurizio Canavese LIMITAZIONI ATTIVE NELLE GIORNATE DI LIVELLO ARANCIO (limitazioni strutturali + limitazioni emergenziali liv. arancio) Diesel Euro 0, 1 e 2 Benzina Euro 0, 1 e 2 GPL e Metano Euro 0 e 1 dalle 0 alle 24 Euro 0 e 1 dalle 0 alle 24 Diesel Euro 3, 4 e 5 dalle 8 alle 19 Diesel Euro 3 e 4 dalle 8 alle19 Obbligo di utilizzare pellets certificato A1 Divieto di abbruciamento di materiale vegetale Divieto di utilizzo di stufe e caminetti a legna (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) che non sono in grado di rispettare i valori emissivi previsti per la classe 5 stelle Divieto assoluto di combustioni all’aperto Introduzione del limite a 18°C per le temperature negli edifici Divieto di spandimento dei liquamizootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati Divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto