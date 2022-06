Qualifiche MotoGp, Bagnaia vola: è pole position in Germania

Un super Pecco Bagnaia conquista la pole position – la terza del 2022 – sul circuito del Sachsenring, in Germania. Il pilota torinese della Ducati ha fissato un tempo straordinario (1’19″931), beffando Fabio Quartararo (Yamaha) di 76 millesimi. Johan Zarco (Ducati Pramac) completa la prima fila; a seguire Aleix Espargarò con l’Aprilia, Fabio Di Giannantonio e Jack Miller.

Qualifying complete ✅

This is how the riders will line up tomorrow at the #GermanGP 🇩🇪#MotoGP pic.twitter.com/FMePeEMxdL

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 18, 2022