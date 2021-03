Qualificazioni Mondiali 2022. Italia, buona la prima: Irlanda del Nord battuta 2-0

L’Italia apre con un successo il suo percorso nei gironi di qualificazione verso il mondiale del 2022 in Qatar: al “Tardini” di Parma gli azzurri battono 2-0 l’Irlanda del Nord.

Ad aprire le marcature è stato Domenico Berardi: la rete arriva al 14′ su assist di Florenzi. L’Italia domina il campo e raddoppia poi al 39′ con Ciro Immobile, che torna al gol dopo quasi due anni di digiuno in nazionale.

Sottotono gli azzurri nella ripresa: entrano, tra gli altri, anche Barella e Chiesa, che non lasciano però il segno. L’Irlanda del Nord spreca qualche buona occasione per tornare in partita, ma il risultato non cambia: vince l’Italia 2-0.

Primi tre punti, dunque, per gli uomini di Roberto Mancini nel girone C di qualificazione ai Mondiali. Raggiunta la Svizzera, che ieri ha vinto la sua partita d’esordio contro la Bulgaria, prossima avversaria dell’Italia (domenica sera).