Quali sono i film più famosi che raccontano il mondo dei casino?

Anche se attualmente i casino online stanno ottenendo il consenso di tutti i giocatori, questo mondo racchiude una vera e propria tradizione culturale fatta di codici linguistici, dress code, avventure e tantissime storie.

Un esempio della complessità dell’universo dei casino è rappresentato in tantissime pellicole, italiane e straniere, film che sono diventati dei veri e propri cult che hanno affascinato intere generazioni, sia chi è appassionato di gioco che i cinefili.

Ecco quali sono le pellicole più famose che raccontano la storia dei casino.

Casino di Scorsese

Questa pellicola realizzata nel 1995 non solo è diretta da Martin Scorsese ma presenta un vero cast stellare: Robert De Niro, Joe Pesci, Sharon Stone e James Wood. Le storie dei gangster e della malavita organizzata, s’intrecciano con quelle dei giocatori. Robert De Niro nel ruolo di Asso, è uno dei giocatori più forti al mondo, capace di dirigere un casino e di scoprire ogni truffatore e ladro che frequenta i tavoli. La situazione si complica perché i protagonisti non riescono a controllare la propria voglia di potere, un cult che deve essere visto assolutamente, ideale per tutti, sia amanti dei casino che del buon cinema.

Al bar dello sport

Questa pellicola con Lino Banfi, Jerry Calà, Mara Venier, Sergio Vastano e tanti altri, è ambientata al Bar dello Sport dove Lino (Banfi) realizza un 13 al totocalcio e riscatta la sua situazione sociale fatta di disoccupazione e precarietà. Parola (Jerry Calà) è un appassionato di poker e gioco d’azzardo ed è proprio lui a consigliare il 2 in schedina di Juventus – Catania a Lino. I due stringono amicizia e si dirigono col malloppo al casino di Montecarlo, dove Jerry Calà inizia a giocare grandissime somme di denaro, in poche ore la situazione precipita e la vincita della schedina viene totalmente sperperata. Il finale a sorpresa è tutto da gustare, un film da vedere e rivedere che unisce comicità, commedia e mondo dei casino.

California Poker

Ambientato in California, questo film racconta i casino della west coast ed è girato nelle sale da gioco più famose. Diretto da Robert Altman con Elliot Gould, George Segal e altre stelle del cinema, è uno dei film più conosciuti che racconta questo mondo. La pellicola è uscita nel 1974.

La Stangata

Questa pellicola è del 1973, fra le prime a raccontare i casino, i protagonisti sono Paul Newman e Robert Redford, due sprovveduti che si uniscono per truffare un malavitoso. Una storia avvincente che ha reso la pellicola fra le candidate agli Oscar, vincitrice della statuetta per la Miglior Fotografia.

La saga di Ocean’s Eleven, Twelve e Thirteen

La saga di Ocean’s è ambientata a Las Vegas e composta in tre film, il primo è del 2001 e narra la storia di Ocean (George Clooney) che organizza una maxi rapina in tre casino nello stesso giorno. Nel cast anche Jiulia Roberts, Brad Pitt e tantissimi altri attori famosissimi. Ocean’s Twelve e Ocean’s Thirteen sono i sequel.