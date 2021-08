Quake festeggia i 25 anni con una versione migliorata!

E’ stata annunciata oggi durante il QuakeCon at Home, per celebrare i 25 anni dall’uscita dello sparatutto in soggettiva dark fantasy, una versione migliorata dell’originale Quake, per PC, Xbox One, Xbox Game Pass per console e PC, PS4, Nintendo Switch e in modalità di retrocompatibilità su Xbox Series X|S e PlayStation 5. Le versioni native per Xbox Series X|S e PS5 che portano il 4K nativo a 120 FPS saranno presto disponibili come aggiornamento gratuito.

L’originale FPS dark fantasy in versione migliorata

Sarà quindi possibile giocare al Quake originale, aggiornato e graficamente migliorato, con supporto per risoluzione fino a 4K e widescreen, modelli migliorati, illuminazione dinamica e colorata, anti-aliasing, profondità di campo e colonna sonora originale composta da Trent Reznor.

Modalità multigiocatore (anche cooperativa e cross-play) online e locale

E’ possibile combattere nella campagna base dark fantasy e nelle espansioni in modalità cooperativa per 4 giocatori su schermo condiviso in locale oppure online, e combatti in stile rétro in partite con supporto per 8 giocatori (online) o 4 giocatori (schermo condiviso locale). Comprende cross-play per tutte le piattaforme e supporto di server dedicati per matchmaking online e peer-to-peer per partite personalizzate.

Include le espansioni nuove e originali

In Quake sono inclusi i pacchetti di espansione originali “Scourge of Armagon” e “Dissolution of Eternity”, e le due espansioni sviluppate dal pluripremiato team di MachineGames “Dimension of the Past” e il nuovo “Dimension of the Machine”.

La versione Remastered dell’originale Quake è disponibile ora. I giocatori che già possiedono Quake su Steam e Bethesda.net riceveranno questo aggiornamento migliorato gratuitamente.