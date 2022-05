Putin: “Create armi batteriologiche vicino ai confini”. La Svezia chiede ufficialmente di entrare nella Nato [DIRETTA e VIDEO]

AGGIORNAMENTO ORE 7:05. Secondo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, la guerra non sta andando come inizialmente previsto dal Cremlino. I russi non sono riusciti “a prendere Kiev. Si stanno ritirando da Kharkiv, la loro grande offensiva nel Donbas è in stallo”. Insomma: Mosca “non sta raggiungendo i suoi obiettivi strategici“, ha detto Stoltenberg. “L’Ucraina può vincere questa guerra” ha concluso.

AGGIORNAMENTO ORE 6:05. “I russi stanno addestrando 2.500 riservisti da mandare subito al fronte”. E’ quando denuncia Kiev. Per il presidente ucraino Volodomir Zelensky il Cremlino starebbe preparando un nuovo assalto al Donbass: “Siamo pronti, non vogliono ammettere di essersi infilati in un vicolo cieco” aggiunge.

AGGIORNAMENTO ORE 04:00. “I combattenti del battaglione Azov non possono essere oggetto di “negoziati politici” in quanto “criminali di guerra“. Lo ha detto Vladimir Medinsky, capo della delegazione russa ai colloqui con Kiev