Pusher in manette: custodiva un chilo di hashish in garage [FOTO E VIDEO]

Pusher in manette a Nichelino. Sono stati i carabinieri della locale tenenza ad acciuffarlo, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale dell’Arma per contrastare lo spaccio di stupefacenti.

NEL GARAGE 1,1 KG DI HASHISH

L’uomo, un 40enne incensurato, è stato beccato in strada. A seguito di una perquisizione domiciliare. all’interno del garage di pertinenza della propria abitazione, le forze dell’ordine hanno rinvenuto 1,1 kg di hashish. La droga era suddivisa in dieci panetti pronti per la vendita.

IL PUSHER E’ FINITO IN CARCERE

Rinvenuti anche 500 euro in contanti, ritenuti, dagli investigatori, probabile provento dell’illecita attività di spaccio, due bilancini di precisione e 5 smartphone. Lo spacciatore, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato in carcere.