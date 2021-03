Pusher arrestato in zona Vanchiglia a opera degli agenti del Commissariato San Secondo. Nel corso della perquisizione domiciliare, avvenuta nel pomeriggio di venerdì in seguito ad attività investigativa, i poliziotti hanno rinvenuto quasi 300 grammi di stupefacente tra hashish, marijuana, cocaina e metanfetamine.

Lo sostanza è stata rinvenuta in diversi ambienti dell’alloggio dell’uomo, cittadino italiano. Gli agenti, inoltre, hanno anche trovato 1645 euro in denaro contante e il materiale per il confezionamento delle dosi.

Il pusher, un 40enne italiano, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.