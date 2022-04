Pugni da spot

Will Smith, l’attore nero che nella notte degli Oscar è salito sul palco e ha dato un plateale palaviré al comico Chris Rock, colpevole secondo lui di aver esagerato nello sfottere la testa rapata di sua moglie, aveva già chiesto scusa per il suo gesto. Ora ha annunciato le sue dimissioni dall’Ampas (Academy of Motion Pictures Arts and Sciences), l’organizzazione professionale onoraria che dal 1929 distribuisce il noto premio. Gesto poco più che simbolico, perché l’attore potrà ricevere in futuro l’Oscar, anche se non sarà fra i votanti. E’ difficile dire se il gesto fosse organizzato per accrescere l’audience della serata. La notte degli Oscar in Usa è come il Superbowl, un business mariano (un affare della madonna) che incassa fortune con la pubblicità tramessa durante la cerimonia. Più gente vede, più costano gli spot, per cui non è campata in aria l’ipotesi di una combine. Un po’ come il tentativo di suicidio di un cassintegrato dalla balconata dell’Ariston inscenato a Sanremo da Pippo Baudo. Che lo sia stato o no, è divertente fare un paragone sportivo. Se Rock fosse stato un calciatore si sarebbe gettato a terra ululando e contorcendosi. Se fosse stato un pugile avrebbe semplicemente schivato il colpo, telefonatissimo. Se fosse stato un karateka, con un solo calcio avrebbe fatto volare Smith giù dal palco. Invece si è comportato da rugbista: ha incassato senza batter ciglio, come del resto voleva il copione della combine: stupire senza drammi. Poveri comici, da sempre abituati per far ridere a prendersi torte in faccia come Ridolini, a toccare il pacco a Baudo come Benigni, e a far battute stupide sui difetti degli altri, come Crozza. Stupire è sempre più difficile.

