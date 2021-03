Pub aperto fino a tarda serata, intervengono i poliziotti: una sessantina di avventori in fuga [VIDEO]

La Polizia di Stato ha identificato una sessantina di persone a Torino: si tratta dei clienti di un pub di via Casana, trovato ancora aperto in tarda serata e ben oltre l’orario di chiusura disposto dalle norme anti Covid.

GLI AVVENTORI TENTANO LA FUGA

Arrivati sul posto, gli agenti notano dalle vetrate delle ombre muoversi nell’oscurità del locale. Poco dopo, alcune persone hanno tentato di uscire dal pub dalla porta principale: sono state immediatamente fermate per l’identificazione. Entrati nell’esercizio, i poliziotti hanno verificato la presenza di alcuni ragazzi seduti ai tavoli intenti a consumare birre e bevande. Circa una decina di questi hanno provato la fuga da una porta di emergenza del pub che conduce direttamente ad uno stabile di via Monte Pasubio, ma hanno desistito una volta resisi conto di non avere via di fuga. Altri ragazzi sono stati invece trovati nel piano interrato. Complessivamente sono state identificate 59 persone oltre il titolare.

NEL LOCALE TROVATI OVULI DI DROGA

A margine della fase identificativa gli agenti hanno rinvenuto sul davanzale di una finestra della scale del condominio 18 involucri contenenti stupefacente. Altre dosi di marijuana e cocaina sono state poi rinvenute in un astuccio abbandonato nell’ascensore del palazzo. Su uno dei tavoli del locale, gli agenti hanno trovato un ovulo semiaperto identico a quelli ritrovati sul davanzale della finestra. Tutto lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato a carico di ignoti. Il titolare dell’esercizio è stato sanzionato dagli agenti della Divisione PAS per la violazione delle norme anti Covid, con la misura accessoria della chiusura provvisoria del locale per 5 giorni.

CONTROLLI IN CITTA’

Tali controlli e interventi sono proseguiti anche ieri sera e nella notte appena trascorsa. In un club di via Borgaro gli agenti della Squadra Volante hanno identificato 56 persone presenti. I poliziotti sono intervenuti anche in due alloggi della città, in via Mombarcaro e via in La Salle, dove, rispettivamente, erano presenti 12 e 17 persone. Tutte le persone identificate verranno successivamente sanzionate.