Prova gratis Watch Dogs: Legion dal 25 al 29 marzo!

Ubisoft ha annunciato che Watch Dogs: Legion sarà disponibile gratuitamente dal 25 al 29 marzo sulle piattaforme Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4, PlayStation 5, Epic Games Store e Ubisoft Store per Windows PC.

Tutti i personaggi della Londra del futuro saranno reclutabili e giocabili durante il Weekend di Prova Gratuita sia nella modalità single-player che in quelle online. I giocatori potranno esplorare tutte le attività dell’open world, come giocare a freccette al pub locale e partecipare a combattimenti a mani nude, così come esplorare metà degli otto quartieri, tra cui City of London e Islington & Hackney. Inoltre, i giocatori potranno scoprire la verità sulla missione Skye Larsen.

I giocatori che vorranno continuare la loro lotta potranno conservare i risultati conseguiti nel gioco e ottenere sconti per Watch Dogs: Legion e per i pass stagionali su differenti piattaforme:

Xbox: dal 23 marzo al 15 aprile, 50% di sconto sulle edizioni Standard e Ultimate.

PlayStation: dal 24 al 31 marzo, 50% di sconto sulle edizioni Standard e Ultimate e 25% di sconto per il pass stagionale.

Ubisoft Store per Windows PC: dal 18 marzo al 9 aprile, 50% di sconto sulle edizioni Standard, Gold & Ultimate e 25% di sconto per il pass stagionale.

Epic Games Store per PC Windows: dal 25 marzo all’8 aprile, 50% di sconto sulle edizioni Standard, Gold & Ultimate e 25% di sconto per il pass stagionale.

Stadia: dal 25 al 29 marzo, 50% di sconto sulle edizioni Standard, Gold & Ultimate e 25% di sconto per il pass stagionale.

Inoltre, Ubisoft ha dato maggiori informazioni sui contenuti gratuiti che seguiranno al lancio per tutti i giocatori di Watch Dogs: Legion players e dei nuovi contenuti esclusivi per le modalità single player e online per i possessori dei pass stagionali.

I contenuti post-lancio di Watch Dogs: Legion comprendono per tutti i giocatori:

23 marzo: Capobranco, la prima Operazione Tattica che richiede lavoro di squadra ed efficienza, è disponibile nella modalità online di Watch Dogs: Legion. Lavorando con un informatore, la DedSec scopre una pericolosa iniziativa che porta un’avanzatissima IA a coscienza collettiva nella Guerriglia Urbana con i Droni. Devono affrettarsi per fermare il programma mentre traccia e scoprire una terrificante minaccia nascosta al centro di tutto.

Alla fine di maggio, i giocatori avranno accesso a due nuove modalità PvP: Estrazione Invasione, la preferita dei fan, insieme a una nuova Operazione Tattica, Project Omni, per la modalità online di Watch Dogs: Legion. Project Omni è una sfida intensa e impegnativa che richiede un gruppo di quattro giocatori per infiltrare un progetto segreto e scoprire perché i dispositivi Optik dei londinesi stanno creando dei problemi ai loro cervelli.

Per i possessori di pass stagionali:

[Fine aprile], Mina, una cavia di esperimenti transumani che possiede l’abilità di controllare le menti, sarà disponibile con una nuova missione.

[Fine giugno] uscirà Watch Dogs: Legion – Bloodline, una nuova linea narrativa che include Aiden Pearce e Wrench dei precedenti episodi di Watch Dogs, completamente giocabili nella campagna single player e online.

[Agosto], Darcy, membro dell’Ordine degli Assassini da Assassin’s Creed sarà disponibile come personaggio giocabile con nuove missioni.

In Watch Dogs: Legion, Londra se la sta passando male. Tra l’insoddisfazione crescente, un’entità sconosciuta di nome Zero Day ha fatto ricadere la responsabilità degli attacchi dinamitardi che hanno sconvolto la città sulla resistenza segreta della DedSec. Di conseguenza, criminali opportunisti di ogni angolo di Londra hanno riempito il vuoto lasciato. Come membri del DedSec, i giocatori si dovranno schierare contro questi criminali in Watch Dogs: Legion; sadici, mercenari, cybercriminali e molti altri. I giocatori dovranno reclutare membri nella loro squadra per fronteggiare questi criminali ed essere preparati ad affrontarli, liberando Londra e arrivando a scoprire l’identità di Zero-Day.