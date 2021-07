Prova a camminare con i tacchi sul pendio ghiacciato: la caduta è inevitabile

Che ci fa una ragazza su un pendio ghiacciato, con un paio di scarpe tacco 12 (con tanto di rialzo plantare)? Non lo sapremo mai. Forse era lì per vincere una sfida: dimostrare che anche con quel po’ po’ di roba ai piedi era possibile inerpicarsi lungo quella ripida collinetta ricoperta di neve. Di sicuro quello che combina quando prova a camminare è a dir poco esilarante. Per quanti sforzi ella faccia, cade e non riesce a rimettersi in piedi. E allora inizia a scivolare a valle, così, da seduta, come su uno slittino!!