Protezione Civile sotto la neve: prima esercitazione del 2023

Le squadre Aib e altri enti di soccorso del territorio della Valsusa hanno svolto la prima esercitazione di protezione civile congiunta del 2023. «In questa giornata di neve e nebbia abbiamo appreso importanti nozioni sull’utilizzo di Artva, sonda e pala per essere sempre più efficienti in ogni situazione, anche in quelle da travolgimento da valanga», spiegano i volontari. Il luogo di esercitazione è stato il Parco Naturale Orsiera Rocciavrè, nelle zone del Rifugio Onelio Amprimo – Cai Uget Bussoleno, Rifugio Alpino Toesca e Pian Cervetto. L’esercitazione è stata promossa da Sos Montagna. Hanno partecipato all’esercitazione le squadre Aib di Villar Focchiardo e Sant’Antonino, “l’Afp Valsusa”, la Croce Rossa di Bardonecchia e “l’Anps Polizia di Stato Ivrea”. L’esercitazione si è protratta per quasi 24 ore, sia in ore diurne che durante la notte e sono stati impiegatianche cani addestrati per i soccorsi. Le squadre che si sono esercitate intervengono in diverse occasioni, quando c’è da soccorrere persone disperse, alpinisti travolti dalle valanghe, oppure per portare in salvo che, vittima di incendi, si trova imprigionato tra lingue di fuoco nei boschi che impediscono ogni via di fuga. «I nostri volontari – aggiungono i promotori dell’esercitazione -, sono, quasi giornalmente, impegnati nell’attività Aib che non è solo affrontare le fiamme ma un lavoro più capillare, lento e faticoso. È un’attività che comporta l’impegno di volontari nella rete di supporto, della logistica, nelle attività amministrative e nelle comunicazioni. Molte delle attività da noi svolte non sono conosciute e magari non si vedono, ma sono essenziali, ma non richiedono superpoteri. Ogni singolo volontario può trovare spazio per esprimere le proprie capacità a prescindere da età, sesso, abilità motorie».