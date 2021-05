Profumo di umanità

Sui social si trovano tante cose irritanti e inutili, spesso anche cattive. Su tutto regna il narcisismo spocchioso del self publishing, la droga social che fa sentire tutti giornalisti, consentendo a chiunque di mettere in pagina quel che gli pare, foto o commento, e di saperlo letto da tante persone. Poi capita di leggere una storia come questa, e si viene investiti da una folata di profumo.

Alla cassa di un supermarket torinese una signora di mezz’età si accorge di aver preso dagli scaffali troppa roba rispetto al contante che ha dietro. Il display segna 26,80. Si scusa, imbarazzata: «Mi spiace, ho solo 25 euro e ho dimenticato a casa il bancomat, tolgo qualcosa». Sullo scivolo non ci sono patatine o cibi inutili: solo pane, pasta, latte, pomodori, carta igienica. Un anziano signore in fila, mentre lei studia cosa sottrarre ai propri famigliari, sventola un 10 euro: «Scusi signora, poco fa le è caduto questo».

Lei è sorpresa. Non indossa abiti firmati, ma non è dimessa. Non è truccata, ma il suo viso trasuda sacrifici. Ed è troppo onesta per dire al volo «grazie, è mio». Lui coglie l’esitazione e insiste: «È suo di certo, ho visto che le cadeva aprendo il borsellino». Lo sguardo amorevole dell’uomo la convince. Prende la banconota, paga, poi aspetta l’uomo all’uscita per mormorargli arrossendo «grazie».

«E di cosa, signora? Sapesse quante volte mi capita!». Quel vecchio avrebbe potuto, alla cassa, dire forte: «Passi pure, pago io». Invece ha inventato quel piccolo espediente per non recarle imbarazzo, per preservare la dignità di entrambi. Lo dice anche il Vangelo: chi fa del bene, taccia, chi lo riceve se ne ricordi. Sentite anche voi il profumo?

collino@cronacaqui.it