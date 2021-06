PROFONDO GIALLO. Sorellastra e matrigna, ora il cerchio si stringe: «Hanno rapito Denise»

Denise Pipitone è viva? E se così fosse, dove è stata portata dopo il sequestro? Sono ancora diversi i punti da sciogliere per arrivare alla «verità» su cosa sia accaduto alla bambina di 4 anni, Denise Pipitone (figlia di Piera Maggio e Pietro Pulizzi, ma riconosciuta da Toni Pipitone), sparita a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, il 1 settembre del 2004. Poco prima la bimba stava giocando a una ventina di metri dalla casa della nonna materna. Improvvisamente qualcuno la portò via con sé. L’ex pm, Maria Angioni, che seguì le prime fasi dell’inchiesta e che dopo 17 anni è ritornata a parlare della vicenda, è convinta che «chi prese Denise voleva ucciderla, ma qualcun altro lo impedì: salvò la bambina, ma non la riconsegnò alla sua mamma, perché questo era il patto». Maria Angioni, da 4 anni giudice del Tribunale del Lavoro a Sassari, il 1 settembre del 2004 era pm alla procura di Marsala. Un mese dopo il rapimento della piccola Denise, divenne titolare dell’inchiesta che lasciò nel luglio del 2005. Nelle ultime settimane l’ex pm ha denunciato in varie trasmissioni televisioni l’ostruzionismo, i depistaggi e le minacce che segnarono l’attività di indagine. Secondo l’ultima ricostruzione degli inquirenti, Denise sarebbe stata rapita dalla sorellastra Jessica Pulizzi, anche lei minorenne, con la complicità della madre Anna Corona e dell’ex fidanzato Gaspare Ghaleb per «vendetta e gelosia perché Denise e Jessica Pulizzi sono figlie dello stesso padre, Piero Pulizzi». Dov’è stata Jessica Pulizzi la mattina in cui fu rapita Denise Pipitone? Se n’è tornato a parlare durante la puntata di «Mattino Cinque» di domenica, facendo ascoltare nuove intercettazioni ambientali, dieci giorni dopo la scomparsa della bambina, tra Jessica Pulizzi e Anna Corona.