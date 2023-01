Procura Figc chiede 9 punti di penalizzazione per la Juventus

E’ iniziata nella mattinata di oggi, intorno alle 12,50, l’udienza alla Corte federale d’Appello a sezioni unite sull’istanza di revoca della sentenza di assoluzione presentata dalla Procura Figc sulla riapertura del caso plusvalenze.

Nella vicenda sono coinvolti nove club, su tutti la Juventus, e 52 dirigenti (tra cui Agnelli, Nedved, Arrivabene e Cherubini). La Corte federale aveva assolto, nel maggio 2022, tutti i club e dirigenti coinvolti.

Nel caso in cui l’istanza dovesse essere accolta, il procuratore Chiné procederebbe con la richiesta delle sanzioni per società e soggetti interessati. All’udienza partecipano (via remoto) anche il neo presidente bianconero, Gianluca Ferrero, e gli ex dirigenti Cherubini e Paratici.