Processo plusvalenze, le richieste dei giudici per la Juve: multa e maxi inibizioni

Molto pesanti le richieste della Procura federale nei confronti della Juventus per il caso plusvalenze, formalizzate nel corso dell’udienza inaugurale del processo sportivo apertosi oggi a Roma. Nessuna penalizzazione in classifica, come da previsione, ma una serie di inibizioni piuttosto lunghe, tali di fatto da decapitare l’asset dirigenziale e decisionale del club bianconero per diversi mesi, almeno sotto il profilo della rappresentatività istituzionale.

Nello specifico, chiesti sedici mesi e dieci giorni di inibizione per Paratici, che ha firmato materialmente i 32 contratti contenenti valutazioni di calciatori giudicate irregolari: l’ex ds è ora al Tottenham. Dodici mesi di inibizione per il presidente Agnelli, otto mesi per Nedved e Arrivabene, sei mesi e venti giorni – invece – la richiesta per Cherubini. Alla società anche una multa da 800mila euro. Il processo continuerà giovedì e venerdì, le sentenze sono attese subito dopo Pasqua.