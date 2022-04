Processionaria, allarme in primavera: un grosso pericolo per Micio e Fido

Occhi bene aperti e attenzione massima: sta iniziando il periodo più critico per quanto riguarda la processionaria, un insetto che vive sui pini e che può creare problemi seri a cani e gatti quando si trova nella sua forma larvale. Lunga da uno a tre centimetri, la larva di quello che scientificamente si chiama Thaumenotopoea pityocampa è ricoperta da peli urticanti. Si chiamano comunemente processionarie perché si spostano in fila indiana, formando delle vere e proprie processioni. Si trovano anche a Torino, specie nei quartieri dove si trovano i pini. In passato sono giunte molte segnalazioni dai quartieri Vallette e Falchera, con tanto di interventi di disinfestazione programmati per risolvere il problema alla radice.

Un pericolo

Queste larve sono davvero molto pericolose per Micio e per Fido perché il contatto con i peli urticanti può causare sintomi allarmanti in un breve lasso di tempo, come salivazione abbondante, dolore, infiammazione di bocca, esofago e stomaco, edema della glottide (al punto tale da soffocare la bestiola), necrosi della lingua e della mucosa, febbre, anoressia, vomito e diarrea emorragici. Insomma non ci vuole tanto a capire che non vanno affatto sottovalutate.

I sintomi

Si tratta, com’è facile comprendere, di sintomi gravi e potenzialmente fatali, pertanto nel caso in cui vi accorgiate che Micio o Fido sono venuti a contatto con la processionaria occorre raggiungere il veterinario più vicino, in modo che si possa intervenire in modo tempestivo. Nel frattempo, potete provare ad allontanare i peli urticanti dalla bocca facendo dei lavaggi con acqua, utilizzando preferibilmente dei guanti.

Come prevenire

Come capita spesso, anche in questo caso prevenire è meglio che curare: prestate massima attenzione alle aree verdi in cui vivete, in particolare a quelle in cui siano presenti dei pini, dei cedri o delle querce. Nel caso in cui rileviate la presenza di questo insetto, segnalatelo immediatamente al comune di appartenenza in modo che si possa provvedere quanto prima a un’operazione di disinfestazione.