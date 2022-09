Panico al supermarket: un principio d’incendio si sviluppa improvvisamente tra gli scaffali ripieni di merce. I clienti, visibilmente spaventati, provano ad allontanarsi. Per fortuna (ma, in verità, lo prescrive la legge!!) gli estintori non mancano. Così gli addetti possono attivarsi senza perdersi d’animo. Domano il rogo e riportano la situazione sotto controllo.