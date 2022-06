Principio d’incendio in via Maria Vittoria, i vigili del fuoco salvano un ragazzo [FOTO e VIDEO]

Attimi di paura in mattinata per un principio d’incendio in uno stabile di via Maria Vittoria. Intorno alle 10 una squadra dei vigili del fuoco del comando di Torino è intervenuta in seguito all’allarme lanciato da alcuni residenti del palazzo, che avevano notato del fumo uscire dalla porta di un alloggio.

I soccorritori sono riusciti ad entrare nell’appartamento chiuso dall’interno e mettere al sicuro il giovane che vi soggiornava. Sul posto anche un’equipe sanitaria per valutare le condizioni del ragazzo, che aveva respirato del fumo. Non è stato necessario il trasporto al pronto soccorso.