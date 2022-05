Principato e Mugello: le Ferrari e le Ducati a caccia del riscatto

Dalla rabbia rossa alla riscossa in rosso il passo è breve: perché sarà una domenica di passioni forti per Pecco Bagnaia e Charles Leclerc, per la Ducati e la Ferrari che devono togliersi in fretta dalle spalle la scimmia della frustrazione. Le rosse a due ruote e tutto il carrozzone del Motomondiale ritrovano il Mugello e ritrovano i tifosi. Un toccasana non solo per gli italiani, anche perché Bagnaia nelle sue ultime uscite sulla pista toscana ha messo insieme una serie di buchi e questa volta non può permetterselo. Nove in tutto le Ducati perché correrà anche il collaudatore di sempre, Michele Pirro, con la livrea Aruba. Ma tutti gli occhi saranno sul chivassese e su Enea Bastianini che dall’alto delle sue tre vittorie stagionali al momento è la vera arma contro Quartararo. Una coppia di italiani che farà coppia anche nella prossima stagione sulle Factory di Borgo Panigale, ormai non ci sono più dubbi: «Non è ancora sicuro al 100% – ha detto Paolo Ciabatti a Speedweek.com – ma le prospettive per Enea sono decisamente buone. Dobbiamo tenere conto di diversi aspetti, comprese le aspettative dei nostri sponsor. Non è una decisione facile». Facile invece è per Pecco pensare alla gara: «Correre in Italia è sempre molto emozionante e mi aspetto un weekend fantastico con tutti i tifosi italiani e i ducatisti a supportarci in pista. Dopo la caduta in Francia voglio assolutamente riscattarmi. Ora più che mai, è fondamentale non commettere altri errori per non perdere altri punti importanti per il campionato». Anche perché adesso è ufficiale la cancellazione del Gp di Finlandia al Kymi Ring del 10 luglio. Se ne riparlerà il prossimo anno.

FORMULA 1 NEL PRINCIPATO

Da domani torna anche la Formula 1 nel Principato, casa Leclerc. Intervistato da “La Gazette de Monaco” il 16 in rosso non ha dubbi: «Non possiamo dimenticare il ritiro a Barcellona e il mio errore a Imola ma per il resto la situazione è molto positiva. Sono soddisfatto del modo in cui stiamo lavorando in squadra da inizio stagione. In alcune gare siamo stati un po’ meno competitivi rispetto alla Red Bull, ma Barcellona ci ha dato una serie di risposte nel complesso molto positive. Il mio approccio rimane invariato e darò il 110%».