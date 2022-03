Primo stabilimento della Fiat, l’inaugurazione 122 anni fa

Centoventidue anni fa, il 19 marzo 1900, veniva inaugurato il primo stabilimento produttivo della Fiat. La cosa sorprendente è che la Fabbrica Italiana Automobili (Fiat) era stata costituita nel luglio precedente; dunque, entrò in attività nel giro di pochissimi mesi, aprendo le porte inizialmente a qualche centinaio di operai (120, il primo giorno di lavoro), che divennero rapidamente circa diecimila. Una forza lavoro enorme, pure per una città che già vantava una solida tradizione industriale. La prima sede della Fiat torinese? Uno stabilimento di corso Dante con bei decori liberty, che costituisce uno dei più singolari esempi di “archeologia industriale” italiana. Uno stabilimento che ebbe vita breve: fu infatti dismesso nel 1922, quando la produzione fu spostata al Lingotto.

In ogni caso, lo stabilimento di corso Dante – 9.100 metri quadrati prossimi al fiume Po – fu il banco di prova della Fiat e servì da trampolino di lancio per la casa torinese. Inizialmente si pensò di acquistare un terreno tra via Nizza e corso Sommeiller, ma il progetto non andò in porto e si ripiegò su corso Dante, dove fu comprato un terreno al prezzo di 7 lire al metro quadro. La palazzina fu edificata da Enrico Marchesi, direttore generale della società. Vi era una sala macchine e un’officina, qualche piccolo ufficio e poco altro. D’altronde, le auto di quegli anni erano dei veri e propri oggetti d’arte, realizzate a mano da operai che sapevano costruirle, smontarle e ricostruirle daccapo. Manodopera dotata di una capacità di intuito rara e di una notevole dose di saper fare, ma – inevitabilmente – limitata dalla pochezza dei macchinari di allora.

In definitiva, le auto erano dei gioiellini, costavano carissime e ne venivano realizzate davvero poche. Appena una ventina di vetture l’anno, nei primi tempi, poi salite a circa 1000 negli anni bellici. Anche con questi numeri davvero limitati, la Fiat – da sola – produceva la metà delle vetture circolanti in Italia; dal che, dobbiamo immaginare che inizialmente il nostro paese disponesse di un parco auto quasi inesistente, se confrontato con Stati Uniti, Inghilterra e Francia. Per aumentare la produzione dello stabilimento di corso Dante furono aggiunti altri padiglioni produttivi in via Marocchetti, Tiziano e Correggio, e un’altra sezione produttiva a sud di corso Dante. Fu anche acquistata la carrozzeria Rothschild di via Madama Cristina.

Anche così, però, lo stabilimento risultava piccolo e inadatto a rispondere alle esigenze del mercato. Fin dalla fine della prima guerra mondiale la direzione Fiat iniziò a pensare a un nuovo impianto produttivo, che fu rapidamente costruito alla periferia sud della città, in zona Lingotto. In corso Dante rimase qualche ufficio e poco altro. La più preziosa testimonianza della presenza della Fiat a San Salvario è oggi costituita dalla palazzina liberty che reca ancora il vecchio logo della casa di Agnelli.