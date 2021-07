Primo giro di tamponi: riecco Zaza, Baselli e Iago

Prima i dirigenti e lo staff, poi Ivan Juric e i suoi ragazzi, così i granata si sono ritrovati alla spicciolata al Centro di Medicina dello Sport: un raduno atipico, ma è quanto impone il protocollo anti-Covid. E anche oggi il programma sarà molto simile, con i giocatori che si sottoporranno al secondo tampone (ieri erano tutti negativi) molecolare e alle visite mediche, oltre a procedere con la prima dose del vaccino in un hub cittadino. Facce sorridenti e voglia di scherzare, come testimonia il siparietto tra Zaza e Baselli davanti alle telecamere di Sky: «Lui è abbronzato, io no perché mi sono allenato» la battuta del centrocampista arrivato insieme all’attaccante. Tra nuove (Berisha, unico acquisto fino ad ora) e vecchie (Segre e Iago) conoscenze, il Toro si è radunato in attesa del ritorno in campo: l’apertura del Filadelfia è prevista per domani, si attendono comunicazioni dal club sulla possibilità o meno di accogliere anche i tifosi per la prima seduta di lavoro di Juric.