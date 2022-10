Prima le borsette, poi i Rolex: Totti e Ilary, venerdì la verità

Non sono più in gioco i sentimenti, quelli ormai sono svaniti da tempo. Tra Francesco Totti e Ilary Blasi ormai è una questione di soldi e così dopo mesi di indiscrezioni, retroscena e interviste al vetriolo sta per arrivare la prima data ufficiale della causa per la separazione. Venerdì 14 ottobre presso il Tribunale di Roma sono fissate le prime udienze. Un incontro dedicato in particolare dedicato alle borse di Blasi che sarebbero scomparse dall’armadio e di cui lei chiede la restituzione.

Il giudice civile dovrà decidere (per ora) non del destino dei tre figli ma solo di quello legato alla collezione di Gucci, Chanel, Prada, tutti accessori dei quali la conduttrice al momento ha perso le tracce. Sono sparite in seguito alla sparizione dalla cassetta di sicurezza presso la banca dove avevano il conto dei preziosissimi Rolex che Totti ha acquistato negli anni e che sarebbero stati prelevati con un blitz da Ilary e dal padre. Nella sua intervista al “Corriere della Sera”, era stato l’ex calciatore ad ammettere di averle prese come ostaggio: «E che dovevo fare? Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio, ma non c’è stato verso», aveva raccontato in quella occasione. Forse Totti sperava che la separazione non arrivasse in un’aula di tribunale, ma così non è stato. L’avvocato che assiste Ilary Blasi, Alessandro Simeone, per questo ha presentato un’azione di reintegrazione a difesa del possesso per far tornare indietro le borse e questo fine settimana il giudice esaminerà il caso. Allo stesso modo pare che Francesco si stia muovendo con un’analoga richiesta per recuperare i suoi orologi svizzeri.

Sullo sfondo però c’è la separazione, consensuale o meno. Ilary ha negato tramite il legale di aver chiesto 20mila euro al mese per sé stessa e 17.500 per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel (450mila euro all’anno).

In realtà pare che lei non chiederà alcun assegno di mantenimento per se stessa (anche perché difficilmente lo otterrebbe), ma si batterà per i figli anche se la parola finale a questo punto toccherà a un giudice. Questo quindi è solo il primo capitolo del loro ultimo libro.