Prima di Caselle c’era Mirafiori, l’aeroporto per esercito e civili

Il 1911 era stato un anno sorprendente per Torino. Forse, l’ultimo sussulto di gloria cittadina dopo la perdita del ruolo di capitale, avvenuta nel 1865. In quell’anno, infatti, si tenne la grande Expo di Torino, forse uno dei più significativi grandi eventi del periodo della Belle Époque. Oltre alla “città di sogno” al parco del Valentino, in quell’anno fatidico la città si dotò di una serie di importanti infrastrutture: lo smisurato Stadium della Crocetta e soprattutto l’aeroporto urbano, in località Mirafiori.

Ebbene sì, prima di Caselle Torino aveva un altro aeroporto, situato nell’area che oggi è occupata dal parco Colonnetti. Torino era, d’altronde, la capitale italiana dell’aviazione e aveva urgente bisogno di un aeroporto. In precedenza, le ascensioni dei primi velivoli erano avvenute nelle grandi spianate della Crocetta o di Venaria. Il primo volo su Torino con un aereo venne compiuto l’8 luglio 1908 dal francese Léon Delagrange, che decollò da piazza d’Armi, davanti ad un numerosissimo pubblico. Ormai c’era bisogno di un luogo designato a questo tipo di prodezze: ecco, dunque, che il Comune identificò un’area – all’epoca in aperta campagna – ove realizzare lo scalo torinese. Già da subito, però, il campo volo assunse una notevole importanza per l’esercito: nel 1911 l’Italia entrava in guerra contro il decadente impero Ottomano. I bombardieri tricolori trovarono “casa” a Mirafiori. Ecco perché lo scalo di Torino ebbe due nomi ufficiali: la pista “Carlo Piazza” per i voli militari, la pista “Gino Lisa” per quelli civili (dal 1921). In questo luogo si svolgevano anche dei “test” di velivoli e la doppia pista servì anche per le esercitazioni di volo necessarie al conseguimento del brevetto: fu qui che presero il brevetto di volo piloti come Maurizio Ramassotto e decollarono dei miti dell’aviazione come Francesco Baracca o Francesco Brach Papa.

Nel 1915, Guglielmo Marconi si rese protagonista di ripetuti tentativi di comunicazione via radio tra un uomo a terra e un aviatore in volo. Furono questi gli anni d’oro dello scalo di Mirafiori. Poi, le cose iniziarono a cambiare. Innanzi tutto, per l’espansione della città, che si portò a ridosso dell’area adibita a campo volo; e poi, per l’espansione della Fiat. Insomma: l’aeroporto di Mirafiori rischiava di essere incluso totalmente nell’area urbana, cosa che poi puntualmente avvenne. La sua vicinanza a Torino rischiava di essere, dunque, molto pericolosa.

A decretare la fine dello scalo fu l’aviazione inglese, che lo bombardò nel corso della seconda guerra mondiale in quanto, anche se sottoutilizzato, rimaneva pur sempre un luogo strategico per l’esercito italiano durante il secondo conflitto bellico. Nel 1977, dopo anni di degrado, il Carlo Piazza/Gino Lisa divenne un parco: il parco Colonnetti. Nel 1953 Torino aveva già inaugurato il suo nuovo e moderno aeroporto a Caselle.