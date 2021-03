Preso ladro d’auto: aveva un telecomando che inibiva il segnale della chiusura centralizzata

Domenica mattina, intorno all’una, gli agenti del Reparto Operativo Speciale della Polizia Municipale di Torino hanno arrestato un uomo pluripregiudicato con l’accusa di furto d’auto. Il ladro è stato colto in flagrante all’interno di un’auto parcheggiata in corso Racconigi mentre maneggiava una torcia. I civich erano stati allertati da una testimone che aveva raccontato di aver visto fuori dalla finestra una persona che, dopo essersi aggirata tra i veicoli in sosta con una torcia in mano, aveva aperto dapprima la portiera di una Volvo, l’aveva ripulita del suo contenuto e poi aveva tentato di aprire altre vetture.

AVEVA UN TELECOMANDO “SPECIALE”

Gli agenti hanno messo fine alla serie di furti bloccando il ladro seduto all’interno di una Toyota. Successivamente l’uomo è stato invitato a uscire dal veicolo e sottoposto ad accertamenti di identificazione e perquisizione. Si trattava di un 30enne di nazionalità algerina pluripregiudicato con precedenti per furto presente illegalmente sul territorio nazionale. La perquisizione ha confermato il ritrovamento di oggetti di provenienza furtiva, oltre a una chiave distorta per forzare le serrature e un telecomando marca “Italcell”, verosimilmente utilizzato per inibire il segnale della chiusura centralizzata dell’auto al fine di procurarsi l’accesso all’abitacolo del veicolo (il telecomando agisce nel momento in cui il legittimo proprietario attiva l’impulso per la chiusura delle portiere, impedendola di fatto). L’ uomo, arrestato per furto aggravato, è stato accompagnato nel carcere ‘Lorusso Cutugno’.