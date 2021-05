Preso il banchiere dei Sinti: in casa denaro e Rolex d’oro

Alberto Barbero, 52 anni, commerciante di Orio sarebbe uno, se non il più importante ricettatore della banda di nomadi di etnia sinti, arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Novara nell’ambito dell’operazione, nome in codice “Elder” con l’accusa di furto. Il commerciante risulta indagato per la ricettazione, ma si trova agli arresti domiciliari da alcune settimane, dopo essere stato trovato in possesso di un fucile calibro 12 con matricola abrasa. Aveva anche una trentina di cartucce e le relative munizioni. Durante la perquisizione i carabinieri avevano trovato anche 200mila euro in contanti, oltre ad alcuni gioielli, per un valore di diverse migliaia di euro, risultati provento di furto. Sarebbe rubato anche l’orologio d’oro, marca Rolex da 15mila euro che aveva al polso. La banda dei sinti finita in carcere era composta da otto uomini (due di loro, padre e figlio, sono residenti a Carmagnola), Secondo la ricostruzione degli inquirenti per colpire le loro vittime, soprattutto anziani pensionati, si fingevano di volta in volta tecnici dell’acquedotto, oppure del Comune mandati a controllare le tubazioni, poiché contaminate dal mercurio. In questo modo riuscivano ad entrare nelle abitazioni degli anziani e derubarli di oro e denaro. Il primo gruppo, composto da tre pregiudicati di origine sinti, era stato fermato già a febbraio a Sillavengo, nel Novarese, mentre negli ultimi giorni sono stati arrestati gli altri cinque. Sono ritenuti responsabili di furti commessi tra il 2020 e il 2021 tra il Piemonte e la Lombardia. I carabinieri hanno anche sequestrato refurtiva e denaro per 600mila euro e individuato per l’appunto quello che dovrebbe essere il ricettatore, a cui si rivolgevano per rivendere gli oggetti rubati.