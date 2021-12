Presidio No Green Pass, identificate dieci persone senza mascherina

Sono dieci le persone identificate dalla Digos dopo aver preso parte al presidio contro il Green Pass di ieri, giorno di Natale, in piazza Castello. Un raduno flop e dai numeri modestissimi, soprattutto se rapportato a quelli precedenti: appena una cinquantina gli attivisti e i simpatizzanti che hanno risposto all’appello.

Tra questi, uno su cinque non indossava la mascherina. Dieci persone in tutto, appunto. Per questo motivo la Digos ha provveduto a identificare i trasgressori e a comminare loro le sanzioni previste per l’inosservanza delle prescrizioni anti Covid.