Presidio in piazza Vittorio, taxi introvabili a Torino

Taxi introvabili e traffico di nuovo in tilt nel centro di Torino. Come in altre città d’Italia, la categoria dei tassisti è scesa nuovamente in piazza per protestare contro l’ormai famigerato articolo 10 del Dl Concorrenza. Circa 300 i professionisti arrivati intorno alle 10 del mattino in piazza Vittorio, dove è stato attivato un presidio.

Impossibile per quasi tutta la giornata, per chi avesse bisogno di un taxi, riuscire a trovarne uno. Le rivendicazioni sono sempre le stesse, ancora più forti in vista della discussione a Roma del decreto. Sì alle licenze, no alla liberalizzazione del settore. Per i comuni cittadini, invece, un’altra giornata di ordinario caos.