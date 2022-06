Presi i vandali della scuola: i genitori rimborsano i danni

Il 15 maggio avevano devastato la scuola primaria e dell’infanzia di Cascinette d’Ivrea e per tre settimane avevano sperato di farla franca ma adesso due 14enni sono stati identificati e denunciati.

Dopo una ventina di giorni di indagini, i carabinieri sono risaliti agli autori del raid vandalico alle scuole di Cascinette, piccolo comune alla periferia di Ivrea. Quella folle notte – il raid era avvenuto tra il 14 e 15 maggio – i due ragazzi avevano svuotato estintori, imbrattato le aule, allagato i corridoi, distrutto computer e apparati tecnologici, danneggiando in maniera importante le scuole e, persino, rubato cento euro di fondo cassa destinato a pagare le gite dei bambini. L’Amministrazione comunale, i genitori e molti volontari si erano impegnati nel corso dell’intera giornata seguente per ripristinare gli spazi scolastici e permettere l’immediato rientro degli alunni a lezione.

«Nei prossimi giorni – rende noto il primo cittadino di Cascinette d’Ivrea, Davide Guarino – incontreremo le famiglie insieme alla direzione didattica con l’obiettivo di capire i motivi che hanno spinto i ragazzini ad agire in quel modo e avviare un percorso comune per fare in modo che fatti del genere non accadano più. I due 14enni appartengono a famiglie seguite dai servizi sociali. Potrebbe quindi essere necessario un aiuto maggiore». I genitori si sono comunque già offerti di ripagare i danni.

Le indagini hanno incastrato i due giovanissimi che messi alle strette hanno comunque confessato le loro colpe chiedendo scusa. Lo stupido atto vandalico è costato loro una denuncia. Dopo che una quarantina di volontari avevano ripulito e riparato al danno, le maestre avevano organizzato una festa della pace: avevano piantato un albero di ulivo nel giardino, letto poesie e cantato “Imagine” di John Lennon perché «il messaggio – conclude il sindaco – che abbiamo voluto trasmettere era quello della solidarietà contro l’egoismo e il vandalismo».