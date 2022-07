Presentato il 44esimo Pellegrinaggio di fiducia sulla Terra: a Torino migliaia di giovani in nome della pace [VIDEO]

E’ stato presentato, oggi, il 44esimo Pellegrinaggio di fiducia sulla Terra, che, fino al 10 luglio, porterà a Torino migliaia di giovani da ogni parte del mondo in nome della pace. Dunque, dopo i rinvii causa Covid, Torino accoglie Taizè: sabato la Notte bianca della fede con la possibilità di passare al Duomo per un momento di preghiera contemplativa davanti alla Santa Sindone.

IL VIDEO:

IL PROGRAMMA (da taizetorino.it):

Programma 7-10 luglio 2022

I partecipanti al programma del giorno devono avere tra i 16 ed i 35 anni d’età.

Le preghiere sono aperte a tutti.

Giovedì 7 luglio

Arrivo dei partecipanti; sistemazione nei luoghi di alloggio.

Ore 19.00: distribuzione della cena.

Ore 21.00: prima preghiera della sera con i giovani, presso la Chiesa di San Filippo Neri, in via Maria Vittoria 5, Torino.

Venerdì 8 luglio

Preghiera del mattino e attività di gruppo nelle parrocchie.

Ore 12.30: preghiera di mezzogiorno

Ore 15.00: Visite ad alcuni luoghi della città per riflettere su temi dell’impegno sociale, della fede e della vita interiore, e del mondo della cultura.

Ore 19.00: distribuzione della cena.

Ore 21.00: seconda preghiera della sera con i giovani, presso la Chiesa di San Filippo Neri, in via Maria Vittoria 5, Torino.

Sabato 9 luglio

Preghiera del mattino e attività di gruppo nelle parrocchie.

Ore 12.30: preghiera di mezzogiorno.

Ore 15.00: Visite ad alcuni luoghi della città per riflettere su temi dell’impegno sociale, della fede e della vita interiore, e del mondo della cultura

Ore 18.00: festa dei popoli nella corte di Palazzo Reale, con apericena nei Giardini Reali.

Ore 21.00: terza preghiera della sera con i giovani, presso la Chiesa di San Filippo Neri, in via Maria Vittoria 5, Torino.

Ore 22.30: inizio della «Notte bianca della fede», in diverse chiese della città, con la possibilità di passare al Duomo per un momento di preghiera contemplativa davanti alla Santa Sindone.

Domenica 10 luglio

S. Messa nelle parrocchie e pranzo in famiglia.

Nel pomeriggio partenza per il rientro.