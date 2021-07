Presentata la bandiera Drapo’ dal Consiglio regionale (VIDEO)

Iniziata la consegna a tutti i 1.181 Comuni della regione Piemonte del Drapò, la bandiera regionale

La Presidenza del Consiglio regionale ha infatti promosso una serie di incontri con il territorio per consegnare in maniera ufficiale la bandiera, per celebrare in particolare i 50 anni della Regione Piemonte, celebrazioni che si sarebbero dovute tenere lo scorso anno ma bloccate e rimandate causa covid.

Ad ogni tappa, l’immagine del Drapò illuminerà per una sera la facciata di un monumento o palazzo storico del territorio che ospiterà l’iniziativa.

“La bandiera rappresenta l’identità culturale e istituzionale, un simbolo distintivo in cui un’intera comunità si riconosce”, ha commentato Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale.

video di Tonino Di Marco