Premio Oscar (Wilde) per Monica

Mi è già capitato più volte di prendere commiato da persone che in realtà se n’erano già andate via da tanti anni, lasciando qui a invecchiare il loro involucro. Per Monica Vitti è così, la celebriamo e la ricordiamo adesso che anche l’involucro è scaduto, ma lei era già da vent’anni nel paradiso degli artisti. Questo fa capire quanto ci sia di egoistico nel lutto che mettiamo per persone che avrebbero tutto il diritto di andarsene tranquilli, dopo una lunga vita. Il meccanismo è sempre quello: vorremmo fermare il tempo per non sentir avvicinare la nostra partenza. Da qui il piacere nel condividere ricordi lontani, nel ritrovare inalterati dopo decenni luoghi, ambienti e paesaggi, o se volete il disappunto nel trovarli cambiati. Tutto quello che marca lo scorrere veloce del tempo mette angoscia, hai voglia a dirti che è normale, che è così per tutti e da sempre. “A j’è gnun ch’a sia mai restà ans la tèra a fé da smens” dicevano i nostri vecchi: nessuno è mai rimasto sulla terra a far da seme. Ma a fare da ricordo sì. Nessuno sarà mai morto veramente finché di lui si avrà memoria, ed è per ciò che l’uomo insegue la gloria e la fama in tutti i campi, anche negativi. Gli attori come Monica Vitti in questo sono dei privilegiati. Tutti ce la ricordiamo e ce la ricorderemo ogni volta che rivedremo le immagini di un suo film. Risentire la sua voce roca e sensuale, rivederla piangere e ridere in tutte le sue grandi interpretazioni è come poterla riamare a piacimento. Magari potessi far lo stesso con i miei genitori o con mia figlia… Monica è solo tornata a riprendere un vestito che aveva lasciato giù tanti anni fa a invecchiare al posto suo, come il ritratto di Dorian Gray.

collino@cronacaqui.it

(per la foto, fonte: RAI – YouTube)