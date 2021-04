Come abbia fatto a ribaltarsi con l’auto, questo non è dato sapere. Di sicuro ha dell’incredibile quanto accaduto alla maldestra guidatrice ripresa – in questo video – da una telecamera di videosorveglianza. Il filmato mostra inizialmente un uomo mentre apre il cancello per far entrare una macchina. Al volante c’è una donna. La vettura procede regolarmente poi, di punto in bianco, accelera bruscamente la corsa, spostandosi sulla destra fino ad urtare rovinosamente il cancello ed a…capottarsi!!