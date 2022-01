Precipita in falesia durante una scalata in corda: ferito

Incidente in alta quota, questo pomeriggio. E’ accaduto a Cantoira, nel Torinese. Vittima: uno scalatore rimasto ferito mentre effettuava una calata in corda doppia lungo la falesia “Tchaparat“. L’uomo, caduto al suolo, è stato tratto in salvo dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese intervenuti sul posto con l’elisoccorso e una squadra a terra.

MALCONCIO MA NON IN PERICOLO DI VITA

Il malcapitato è stato stabilizzato, caricato a bordo di una barella e quindi trasportato a piedi fino al punto in cui era atterrato l’elicottero. Da qui è stato accompagnato in ospedale con vari traumi e contusioni, ma non in pericolo di vita.