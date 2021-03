Pranzo tra amici in giardino a Ciriè: arrivano i carabinieri e interrompono la “festa”. Multati in 14

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale di Torino per contrastare i reati e verificare il rispetto della normativa anti Covid, i carabinieri hanno interrotto una festa privata e sanzionato, amministrativamente, 14 persone. I fatti si sono verificati a Ciriè.

INTERROTTA FESTA IN GIARDINO

Qui infatti, i militari della locale tenenza dell’Arma, con il supporto delle squadre di intervento operativo, sono intervenuti in una villa dove era stata segnalata una festa in giardino.

PRANZO TRA AMICI

Si è accertato che il proprietario dell’immobile aveva organizzato un pranzo tra amici, tutti privi di mascherine e giunti per l’occasione da vari comuni del Torinese e della Valle D’Aosta, in palese violazione delle disposizioni vigenti che limitano gli assembramenti e gli spostamenti fuori dai comuni di residenza.

IDENTIFICATE 14 PERSONE

In totale sono state identificate 14 persone, tra cui un minore: tutte sono state sanzionate con una multa di 400 euro.