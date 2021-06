Pozzo Strada, tenta di svuotare la cassetta dell’offertorio: arrestato 25enne

L’hanno trovato in ginocchio, ai piedi dell’altare, con le mani giunte in segno di preghiera. Non si trattava di devozione, comunque, bensì di un tentativo di sottrarsi all’arresto della Volante. Venerdì scorso un cittadino italiano di 25 anni è entrato in una chiesa in zona Pozzo Strada e si è avvicina a una cassetta dell’offertorio, posta sotto una delle statue. Dopo pochi istanti, ha estratto dalla propria borsa un fil di ferro e ha iniziato ad armeggiare il contenitore, senza accorgersi del sistema di videosorveglianza interno, da cui il custode nel frattempo lo stava osservando.

Allertato il 112 NUE, i poliziotti hanno raggiunto l’edificio di culto, trovando al suo interno il reo che, alla loro vista, ha dato immediatamente le spalle nel tentativo di celarsi. Durante la perquisizione è stato trovato lo stesso fil di ferro utilizzato poco prima, con del nastro biadesivo sistemato alle estremità e una banconota da dieci euro incollata, provento del furto appena perpetrato. All’interno della borsa sono stati rinvenuti tre nastri biadesivi, una pochette con 40 euro in monete e oltre 300 euro nel portafoglio. Estesa la perquisizione al veicolo dell’uomo, sono state trovate altre quattro confezioni di biadesivo e una bobina di fil di ferro.

Con precedenti di polizia specifici e un ordine di carcerazione da eseguire emesso lo scorso marzo, il responsabile del tentativo di furto all’interno del luogo di culto è stato arrestato per furto aggravato.