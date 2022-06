Pozzo Strada, l’incubo di un 83enne: legato e picchiato nella sua abitazione

Legato in casa, picchiato e lasciato dolorante sul pavimento della sua abitazione in uno stabile di via Parmentola 7, nel quartiere Pozzo Strada. Notte da incubo per un pensionato di 83 anni i cui lamenti sono stati uditi alcune ore dopo da un vicino di casa.

Per entrare nell’appartamento dell’uomo c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco, visto che i banditi – tre, secondo la testimonianza dello stesso ferito – hanno lasciato chiusa la porta dall’interno. L’uomo, picchiato al volto e immobilizzato con delle fascette da elettricista, è stato portato in ambulanza al Cto, dove è ricoverato in osservazione. Sul caso indaga la Squadra Mobile.