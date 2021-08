“Pov-I primi anni” sono stati promossi

I casting si sono chiusi proprio in queste ore. Pausa di Ferragosto e poi via, da lunedì 23 tutti al Campus Onu di corso Unità d’Italia per l’inizio delle riprese della seconda stagione di “Pov-I primi anni”, il docureality di Rai Gulp (disponibile anche su Rai Play) di cui a febbraio 2022 andrà in onda la seconda serie, in seguito al successo di pubblico e gradimento della prima. A firmare il progetto dedicato alla vita di un gruppo di liceali alle prese con l’ingresso nella scuola superiore, la torinese Showlab di Alfio Bastiancich, ex consulente Rai Trade, tra i fondatori della Lanterna Magica, collocato nel 2001 dalla rivista hollywoodiana Animation Magazine tra i quindici nomi più influenti dell’animazione internazionale.

«Il segreto del successo di questa serie sta tutto nell’autenticità – spiega Bastiancich – Non si tratta di una fiction tradizionale, “Pov” si basa sulle caratteristiche dei ragazzi che abbiamo scelto i quali sono stati bravissimi a giocare con l’improvvisazione. Nella seconda stagione avremo, così, i protagonisti dello scorso anno cresciuti che passeranno alla seconda classe, cui si aggiungono una decina di nuovi adolescenti fra attori, figuranti e comparse, che andranno a formare una nuova prima. I ragazzi sono tutti molto preparati, arrivano da scuole di teatro e molti da accademie di musical».

Le riprese dureranno fino al 12 settembre per consentire poi agli studenti di entrare nelle loro reali classi scolastiche. «Lavoreremo ancora per qualche weekend e a febbraio ci sarà la messa in onda». Tra gli altri progetti Showlab anche “Piccolo mostro” la cui prima stagione è attualmente in onda su Rai Yoyo. «Stiamo ultimando le ultime dieci puntate che mancano, è un progetto nuovo e molto all’avanguardia, una volta tirate le somme decideremo se andare avanti. Nel 2023 – conclude Bastiancich debutteremo con una grande serie, “Klincus”, tratta da una collana di libri Mondadori e dedicata a un target 7-11. A Torino abbiamo una grandissima tradizione nel campo della tv dei ragazzi con la Rai e case di produzioni nate qui come Lanterna Magica. Continuerò ad investire a Torino forte anche della legge Franceschini che obbliga i colossi come Netflix, Amazon, Sky a impegnarsi nelle produzioni per la televisione dei ragazzi».