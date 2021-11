Possesso di arnesi atti allo scasso: due denunce e un arresto in zona Centro

La scorsa domenica mattina personale del commissariato Centro in servizio di Volante ha sottoposto a controllo due cittadine peruviane sedute su una panchina in piazza Carlo Felice. Le due, di 28 e29 anni, alla vista degli agenti di polizia hanno tentato di occultare nelle rispettive borse dei capi di abbigliamento che stavano guardando.

Sottoposte a perquisizione, all’interno delle loro borse, che presentavano una schermatura integrale, sono stati rinvenuti alcuni articoli di intimo e per bambini oggetto di furto in due negozi della stazione Porta Nuova; inoltre, sono state sequestrate anche un paio di forbicine e una calamita rivestita da nastro isolante. Pertanto, le due amiche sono state denunciate per furto in concorso e per possesso di arnesi atti allo scasso.

Poche ore prima, un uomo era stato fermato per un controllo sempre da personale del commissariato Centro, in via Saccarelli; aveva con sé uno zaino al cui interno i poliziotti rinvenivano un display proveniente dalla plancia di un SUV, un frangivetro, tre cacciaviti, una tronchese, oltre a dei guanti e un cappellino: tutto l’occorrente per lavori di effrazione.

L’uomo, originario dell’Europa orientale e che inizialmente aveva provato a darsi alla fuga, si è rifiutato di fornire ai poliziotti le proprie generalità ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale nonchè denunciato per ricettazione, possesso di arnesi atti allo scasso e ricettazione.