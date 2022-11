Portoni rotti, pusher e vandali: «Ora chiediamo più sicurezza»

Il problema di degrado e sicurezza tiene banco nel complesso di case popolari Atc di via Banfo, in Barriera di Milano, con citofoni e portoncini d’ingresso rotti, alloggi occupati, spacciatori che compiono transazioni nel giardinetto interno e senzatetto ormai stabilitosi nei porticati e nelle cantine, dove nemmeno l’impresa di pulizie osa più mettere piede. «La situazione è disastrosa, e Atc non interviene nonostante le sollecitazioni», raccontano gli inquilini, ormai stremati dopo anni di richieste cadute nel vuoto. «Tutti i portoni sono rotti, c’è un via vai continuo di spacciatori e senzatetto, e dopo le 17 è diventato impossibile uscire di casa senza temere per la propria incolumità. Ci sono anziani, disabili e bambini in questo complesso, ma tutto quello che riceviamo sono scuse». Nel marzo dell’anno passato lo stabile è stato danneggiato da un incendio, scoppiato proprio in una delle cantine ammalorate, e ora, oltre ad avere paura per il traffico causato dai cancelli aperti, i condomini hanno anche il terrore di quelli chiusi e non funzionanti, che potrebbero bloccare eventuali vie di fuga nel caso in cui la situazione si ripetesse. «I problemi segnalati sono noti ad Atc, che si è già attivata per risolverli», replicano gli uffici. «Il guasto ai citofoni è stato segnalato la settimana scorsa, ed è stato ordinato un intervento a un’impresa specializzata che interverrà appena possibile. Ci è anche nota un’effrazione ai danni di un locale commerciale al momento sfitto che è stata segnalata alle forze dell’ordine per competenza, e a breve verrà svolto un intervento di messa in sicurezza delle finestre rotte». Un inizio, dunque, ma ancora troppo poco per gli inquilini, che temono di passare un altro inverno serrati in casa e con la paura di uscire dalle proprie abitazione.