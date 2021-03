Porto, frecciatina alla Juventus: “Noi stiamo aspettando il sorteggio, e voi?”

Il Porto “punge” la Juve. Poco prima dell’inizio del sorteggio (oggi a Nyon), per gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League, sembra che il club portoghese – che agli ottavi, lo ricordiamo, ha eliminato proprio i bianconeri – abbia voluto mandare una “frecciatina” a Ronaldo e compagni, tramite un Tweet.

IL “CASO” GRUJIC

Durante la sfida di ritorno allo Stadium, infatti, nei minuti finali dei tempi supplementari, il calciatore Grujic, dopo un contrasto con Kulusevski, aveva finto un infortunio rotolandosi sul manto erboso nell’evidente tentativo di perdere tempo: il lusitano era stato ripreso dalle telecamere mentre faceva l’occhiolino alla panchina.

MESSAGGIO PER LA JUVE?

La scena è stata ripresa e twittata dai portoghesi, che hanno scritto: “Noi stiamo aspettando il sorteggio, e voi?”. Ovviamente l’intenzione del club non è chiara tuttavia secondo alcuni il messaggio lanciato potrebbe essere indirizzato proprio alla Juventus. Per la cronaca: il Porto, ai quarti, ha pescato il Chelsea.