Portici d’artista sulle serrande: una galleria d’arte in via Sacchi

La riqualificazione delle saracinesche di via Sacchi vista attraverso gli interventi di arte murale dei giovani artisti in formazione dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Si è concluso con un successo, e un bel brindisi, l’evento finale della seconda fase di “Portici d’artista”, il progetto partecipato per la valorizzazione di via Sacchi. Ventitré le serrande colorate (il 15% di quelle presenti). Un processo partecipato fra giovani artisti, gestori, proprietari, cittadini e curatori per la valorizzazione e la riscoperta di via Sacchi nel Piano dell’Arte Urbana di Torino.

«Per noi Portici d’artista è un vero fiore all’occhiello – ha spiegato la presidente della Circoscrizione 1, Cristina Savio -. La riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane funziona e dura nel tempo solo se promossa e sostenuta da un gruppo coordinato di cittadinanza attiva, come quello di via Sacchi». Meriti che, in particolare, vanno all’architetto Laura Porporato, del comitato “ Rilanciamo via Sacchi”, e alla professoressa Rossella Maspoli del Politecnico di Torino, ma anche ai negozianti e agli abitanti di zona che animano e presidiano il territorio. «Uno degli obiettivi dell’attuale consiliatura – conclude Savio -, è favorire la nascita di analoghe iniziative in altre aree potenzialmente a rischio».

Alla passeggiata lungo i portici, lunedì sera, hanno partecipato anche l’assessora alla Rigenerazione, Carlotta Salerno, e il direttore dell’Accademia Albertina di Belle Arti, Edoardo Di Mauro. «Ora un anno di stop sul tema delle serrande – conclude Maspoli -, e in futuro lavoreremo per portare avanti altri due progetti sul territorio».