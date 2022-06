Porte murate contro i clochard nel parcheggio di Mirafiori Sud

Un muro alzato contro i senzatetto. In senso letterale, perché ora in piazza Santi Apostoli, a Mirafiori Sud, Gtt non è andata per il sottile e ha eretto un vero e proprio muro con calcestruzzo e mattoni per scongiurare nuovi ingressi da parte degli abusivi. Non era infatti bastato, solo un anno fa, impedire gli accessi ai sotterranei di Parking Capuana con delle sbarre. A fine maggio, come denunciato dal nostro giornale, qualcuno aveva infatti asportato una lastra di vetro in una torretta ed era riuscito ad accedere.

Motivo per cui il Gruppo Torinese Trasporti, che gestisce il parcheggio di Mirafiori Sud, ha optato per la scelta più drastica: «Potevamo pensare di saldare delle lastre in acciaio – spiega l’azienda – ma abbiamo optato per una scelta che speriamo sia definitiva». Anche perché, come emerso da uno degli ultimi consigli comunali, per il parcheggio Gtt ha già speso, in questi anni, la bellezza di 20mila euro per riparare i danni commessi dai vandali della zona. Una cifra considerevole e che suona anche come una beffa se si pensa che l’autorimessa di Mirafiori Sud, purtroppo, non è mai stata inaugurata, nonostante sia costata la mirabolante cifra di 4,2 milioni di euro.

Tra l’altro, il park non è ancora finito, perché tra le opere da terminare mancano la vasca di accumulo antincendio e la stazione di pompaggio. Opere per cui ci vorrebbe un milione di euro, soldi che quasi certamente non verranno mai trovati. Tuttavia, se centauri e automobilisti non hanno mai avuto accesso ai sotterranei, i vandali e i barboni ci sono arrivati eccome, trasformando Parking Capuana in un misto tra un dormitorio e una discarica. Lo hanno fatto forzando gli accessi che erano stati sprangati. Adesso proprio alla torretta violata il mese scorso è stato eretto un muro, che ricopre tutta la porta. L’ultimo rimedio per tenere a bada gli abusivi.