Porte mancanti e ascensori ko: condominio in balia dei vandali

La porta d’ingresso non c’è. I vandali l’hanno distrutta e Atc l’ha cambiata tre mesi fa. Ora è in cantina, dove ci sono i contatori. Da quel momento, il complesso di corso Mortara 36 è diventato una specie di hotel. Andirivieni di ignoti, facce poco raccomandabili, ubriachi e malintenzionati. «Di notte dobbiamo stare svegli, ci telefoniamo tra condomini e se vediamo qualcuno per le scale, lo cacciamo o chiamiamo i carabinieri. Qui è un incubo, abbiamo messo le telecamere a spese nostre altrimenti ci ritrovavamo bottiglie rotte, avanzi di cibo, rifiuti, preservativi», racconta Michele Ceravolo, uno degli inquilini.

Già, perché tra i visitatori c’è pure chi approfitta dell’assenza della porta per consumare rapporti sessuali sulle scale, negli ultimi piani. Venti, quelli di corso Mortara 36, dove abitano 90 famiglie. Ci sono tre ascensori, tutti vandalizzati. «Il nono e il dodicesimo piano sono irraggiungibili, perché in tutti e tre gli impianti i rispettivi pulsanti sono rotti. Qui molti sono disabili, stiamo vivendo un inferno», lamenta Lorenzo Trichilo, un altro condomino.

Atc contro i vandali può fare poco anche perché i raid sono davvero un’abitudine nello stabile. «Avevamo già sostituito la porta d’ingresso tre anni fa – spiega l’agenzia – ma l’hanno di nuovo rotta e per sicurezza l’abbiamo tolta nuovamente. A febbraio è partito un nuovo appalto e inseriremo la sua riparazione, mentre nelle prossime settimane arriveranno le pulsantiere nuove per gli ascensori». Nel frattempo, lo stabile è stato visitato ieri da Silvio Magliano, consigliere dei Moderati in Regione. «Porterò la questione al tavolo Atc e in consiglio regionale – afferma Magliano – perché è inammissibile che persone con disabilità possano restare bloccate in casa o siano in balia dei vandali».