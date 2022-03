Portanova stende un brutto Toro: granata ko contro un Genoa in 10 dal 27′

Un brutto Torino cade in trasferta: al Marassi vince 1-0 il Genoa nonostante l’inferiorità numerica per quasi tre quarti di gara.

SEGNA PORTANOVA, POI GENOA IN 10

Decide la gara la rete di Portanova al 14′: male, nell’occasione, Berisha, che manca il pallone in uscita e consente all’attaccante avversario di colpire a rete. Al 27′, poi, l’espulsione per doppia ammonizione di Ostigard che lascia i padroni di casa in 10 per il resto della partita.

TORO INCONCLUDENTE, VINCONO I ROSSOBLU

Il Toro, però, non riesce a concludere verso la porta dell’ex Sirigu: pochissime le occasioni nel corso della ripresa, dove gli ospiti soffrono la difesa degli uomini di Blessin. La gara finisce dopo 3′ di recupero con la seconda vittoria in questo campionato per i rossoblù, la prima dopo oltre sei mesi. I granata non riescono a dare continuità all’ottimo pari arrivato contro l’Inter.