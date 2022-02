Porcaroli e Scamarcio a Torino: i due innamorati sotto la Mole

Ieri è uscito in molti cinema italiani “L’ombra del giorno”, film che ha come protagonisti Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli (i due saranno domani sera al cinema Reposi per presentare il film). Una storia d’amore tormentata ai tempi del fascismo, ma una storia d’amore che si ripropone anche nella vita reale.

Perché i due attori hanno fatto coppia sul set ma da qualche mese anche nel privato, dopo essersi conosciuti girando “La scuola cattolica”. Tutti sanno che stanno insieme così come sanno che tanto non ne parleranno mai perché fanno della riservatezza il loro marchio di fabbrica. E si è capito anche nelle ultime ore, quando l’attore brindisino è stato intervistato da “D”, il settimanale femminile de “La Repubblica”. A precisa domanda, lui ha risposto altrettanto precisamente: «Non voglio commentare la legittima curiosità verso qualcosa di bellissimo come l’amore. E il motivo è una questione di principio, cioè che sono fatti nostri».

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono una coppia dalla scorsa estate. Lei stava con il regista Michele Alhaique mentre lui con la manager inglese Angharad Wood, sua dalla quale ha avuto la figlia Emily. Poi hanno ribaltato tutto come aveva confessa lei in un’intervista rilasciata a “Grazia”.

Era bastata una domanda ben fatta e lei si era sciolta: «Sì, stiamo bene assieme. Ma non mi fa’ dì cose», aveva risposto tipicamente in romanesco facendo capire tutto. La risposta migliore però era stata alla domanda sulla convivenza: «Probabilmente», una parola che apriva tutto un mondo.

Se di Scamarcio sappiamo tutto, Benedetta Porcaroli è un volto più nuovo per il cinema e le serie tv italiane. Ha recitato in “Tutto può succedere” per la Rai ed è stata Chiara nella serie tv Netflix “Baby”. E poi diversi film, come “Perfetti sconosciuti”, “Sconnessi”, “Una vita spericolata”, “Tutte le mie notti” o ancora “18 regali” insieme a Vittoria Puccini. Una carriera lanciatissima, così come è lanciata la sua storia d’amore con Scamarcio, anche se ora tornerà nel loro privato.