Ponchielli, primo pranzo dopo il Covid: «Abbiamo perso il 40% dei nostri soci»

Posti limitati, tavoli distanziati, mascherina all’interno. «Ma è stato bello ritrovarsi, dopo tutto questo tempo», parola di Bartolomeo Crosetti, il presidente. Per una bocciofila, il pranzo sociale è una routine, che si ripete ogni anno. Lo è sempre stato, anche per la Ponchielli di Barriera di Milano. Ma non quello del 2021. Arrivato a due anni di distanza dall’ultimo, datato 2019. Si potrebbe dire “una vita fa”, perché nel frattempo è cambiato tutto. E’ arrivata la pandemia, che nelle nostre bocciofile ha colpito duro. Ponchielli compresa.

Crosetti fa i calcoli: «Abbiamo perso il 40% dei soci. Da 350 siamo passati a 200. Qualcuno è mancato per la pandemia, altri per vecchiaia e molti non se la sentono più di venire, mi telefonano dicendomi che torneranno quando finirà il Covid». Lo stesso presidente se l’è vista brutta: «Ho avuto il virus, doppia polmonite bilaterale, ancora oggi mi sento un miracolato». Al pranzo sociale c’erano 70 persone. Presenti il nuovo presidente Coni Piemonte, Stefano Mossino, l’assessore al Commercio Paolo Chiavarino e i consiglieri comunali Tony Ledda e Nadia Conticelli. «Non è stato facile organizzarlo, ma ce l’abbiamo fatta», dice il presidente. Una bocciofila, la Ponchielli, nata nel 1983, che ora sta affrontando il Covid dopo averne già viste tante. Nel 1995, il circolo venne distrutto da un incendio. I soci, con impegno, in un anno lo ricostruirono. Oggi la bocciofila ha 38 anni, conta un grande bacino di utenza anche se la pandemia l’ha messa a dura prova. «Prima giocavamo a carte tutti i giorni, oggi – rivela il presidente – solo lunedì e sabato. E’ cambiato tutto».