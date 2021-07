Gli agenti della Polizia Municipale hanno ritrovato il cadavere di una donna di 53 anni in un appartamento di Moncalieri, in via Ponchielli.

E’ accaduto nella serata di ieri. Il corpo della donna era in stato avanzato di decomposizione: secondo i poliziotti si tratta di un decesso per cause naturali, forse un malore, avvenuto verosimilmente sei mesi fa. Indagini in corso: la scomparsa della 53enne, infatti, non era stata segnalata né dai vicini né dai familiari.