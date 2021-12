Polemiche in Sala Rossa: l’opposizione lascia l’aula in protesta contro il sindaco Lo Russo

Polemiche alla presentazione del programma del sindaco di Torino Stefano Lo Russo in Consiglio Comunale. Protagonisti i consiglieri dell’opposizione, che hanno disertato l’aula in occasione del discorso del primo cittadino.

L’OPPOSIZIONE: “CONTRO CHI NEGA LIBERTA’ DI PAROLA”

A causare la rottura la scelta della Giunta di respingere gli emendamenti presentati dalle minoranze. A spiegare il motivo della protesta in maniera più precisa è stato Paolo Damilano di Torino Bellissima: “Abbiamo scelto di uscire perché saremo sempre contro chi nega la libertà di parola, di espressione e di fare politica – si legge in un post Facebook -. La scelta del Sindaco è inquietante in un’assemblea scelta dalla metà dei torinesi. Negare la libertà di espressione a un pezzo importante di cittadini è un segnale pericoloso che apre una spaccatura in questo Consiglio comunale, dove invece ci sarebbe bisogno di unità per le sfide che ci attendono”.

LO RUSSO: “PROGRAMMA DELLA COALIZIONE VA RISPETTATO”

Il sindaco Stefano Lo Russo si è espresso così in merito alla questione: “Perdere le elezioni può non far piacere, ma è suggestivo il fatto che siano stati presentati più di 130 emendamenti per modificare il programma di un mandato che riflette l’esito delle urne. Queste sono le linee tracciate dalla coalizione e credo sia doveroso nei confronti dei torinesi non stravolgerlo, nonostante alcune delle proposte contenute negli emendamenti siano utili spunti che potranno non far altro che migliorare la nostra azione”.

(foto d’archivio)